2019/02/27 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل اتحاد الكرة، اليوم الاربعاء، عدة توصيات بشان مشاركة المنتخب الوطني الاخيرة في كأس آسيا بالامارات 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق والاسماء.. حرمان عدد من لاعبي المنتخب الوطني بسبب مخالفتهم الضوابط) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق والاسماء.. حرمان عدد من لاعبي المنتخب الوطني بسبب مخالفتهم الضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).