مجلس النجف يصوت على مديرين جديدين للصحة والعقارات

2019/02/27 | 14:54

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بغداد:سومر نيوز

صوت مجلس محافظة النجف الأشرف، الأربعاء، على مديرين جديدين لدائرتي الصحة والعقارات في المحافظة.

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