صالح: نرغب بانتهاج سياسة اقليمية متوازنة شعارها العراق اولا

2019/02/27 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح :” ان الانتصار على عصابات داعش الإرهابية لم يكن سهلاً ” ، مشيراً إلى أن المعركة كانت شاقة، دفع فيها العراق ثمناً باهظاً وعانت مكوناته من هذه المحنة المروعة، حيث حقق العراقيون بمختلف طوائفهم انتصاراً مهماً وكبيراً.وقال رئيس الجمهورية في محاضرة ألقاها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، على هامش […]

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