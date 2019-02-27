قائد عمليات نينوى : تحركات بعض الإرهابيين في أطراف المحافظة “فردية” وغير مؤثرة

2019/02/27 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري, الأربعاء، أن تحركات بعض الإرهابيين في أطراف محافظة نينوى حالات “فردية” وغير مؤثرة.وقال الجبوري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الوضع الأمني في المحافظة مستقر، وان تحركات بعض الإرهابيين في أطراف المحافظة وفي الصحراء مسيطر عليها وهي حالات “فردية” وغير مؤثرة على الأمن […]

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