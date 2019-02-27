اتحاد الكرة يصادق على مقررات لجنة تقصي الحقائق

2019/02/27 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، المصادقة على توصيات لجنة تقصي الحقائق حول مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا بالامارات 2019.وذكر بيان صادر للاتحاد تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الاتحاد صادق على توصيات اللجنة المشكلة بتقصي الحقائق حول مشاركة المنتخب الوطني في بطولة اسيا”.واوضح ان “التوصيات جائت كما يلي: معاقبة اللاعبين […]

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