مختصون لـ “ناس”: المناطق الصناعية مع الأردن وإيران تدمر الاقتصاد المحلي  

2019/02/27 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس من ميثم الحربي أدى النمط الريعي في العراق إلى تخريب التنمية، ونَخَرت آثاره السلبية معظم القطاعات الاقتصادية، والأشكال الصناعية في البلد.وظلت مؤشرات النمو والاستقرار للآفاق الاقتصادية رهينة تذبذبات اسعار النفط في الاسواق العالمية والفواعل الضاغطة والمتحكمة فيها.وقد وقفت تيارات الوفرة النفطية على شكل كوابح بوجه القطاع الصناعي في […]

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