2019/02/27 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يؤكد تقديمه مقترحآ لعبد المهدي من شأنه توفير اكثر من 20 الف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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