وفد نيابي يبحث في طوكيو عروض يابانية لحل مشاكل السكن في العراق

2019/02/27 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث وفد من أعضاء لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، في العاصمة اليابانية طوكيو، عروض لحل مشاكل السكن في العاصمة بغداد.

وقال عضو الوفد الزائر النائب جاسم البخاتي لوكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "تلبية للدعوة المقدمة لنا من الحكومة اليابانية قمنا مع وفد نيابي بزيارة العاصمة طوكيو حيث تم اللقاء مع نائب وزير الخارجية الياباني والسفير العراقي في اليابان وعدد من المسؤولين في القطاع الخدمي".وأضاف انه "قد جرى طرح لأبرز المشاريع الخدمية والفرص الأستثمارية من قبل الجانب الياباني التي من شأنها أن ترتقي بواقع الخدمات وحلحلة مشاكل السكن داخل العاصمة بغداد وبقية المحافظات".وتابع البخاتي "كما تضمن اللقاء تعزيز العلاقات الخارجية بين البلدين ونقل كافة المقترحات والعروض اليابانية الى رئيس الوزراء لدراستها وتنفيذها بأسرع وقت عبر إدخال الشركات اليابانية الكبرى للعمل تزامناً مع الإستتباب الأمني الذي تشهده جميع المحافظات العراقية".انتهى

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