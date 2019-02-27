25 قتيلاً في انفجار هزَّ محطةَ القطار بالقاهرة

2019/02/27 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلشهدت المحطة الرئيسية للقطارات بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، انفجاراً عنيفاً أوقع 25 قتيلاً وعشرات الجرحى.وأعلن التلفزيون الحكومي، في نبأ عاجل، ارتفاع ضحايا الحادث إلى 25 قتيلاً وعشرات المصابين، بعد الحديث عن 20 قتيلاً وإصابة 40 آخرين في الحادث الذي وقع صباحاً، دون المزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق، قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في مقابلة متلفزة، إن "الحصر المبدئي للحادث هو وفاة 20، وإصابة 40 بينهم حالات حرجة بعضها يعالج من حروق شديدة".وانفجر خزان الوقود للقطار لدى دخوله أحد أرصفة المحطة واصطدامه بصدادة الأمان، أثناء وجود عدد كبير من الركاب كانوا بالانتظار على رصيف المحطة، ما نجم عنه حريق هائل، وفق وسائل إعلام محلية.من جهتها، أقرت هيئة السكك الحديدية بمصر، في بيان بوجود "بعض الإصابات والوفيات"، دون أن تذكر رقماً.وأوضحت الهيئة، أن جرار قطار انحدر واصطدم بصدادات خرسانية نهاية أحد أرصفة المحطة الرئيسية للقطارات بالقاهرة، دون تفاصيل أكثر.وطالب رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي وصل لمقر الانفجار بـ"محاسبة عسيرة للمتسبب" في الحادث، وفق إعلام محلي. وأمر النائب العام، نبيل صادق، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في الحادث، وفق بيان.وأوقفت هيئة السكة الحديد المصرية، حركة القطارات برصيف الحادث في محطة مصر، وفُرض طوق أمني حول موقع الحريق، كما انتشرت سيارات الإطفاء في محيط المحطة، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين والقتلى.

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