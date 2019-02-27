المحكمة الإتحادية تصدر أمراً بإيقاف إجراءات التصويت على وزير الدفاع

2019/02/27 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امرا ولائيا يقضي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى “فيصل فنر فيصل الجربا”.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية اياس الساموك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها، اليوم، برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى اقامها فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة مجلس النواب التي كانت مخصصة للتصويت عليه مرشحاً لوزارة الدفاع في 24/ 12/ 2018”.

وأضاف، ان “وكيل المدعي قدم طلبا الى المحكمة الاتحادية العليا يطلب اصدار حكم ولائي بإيقاف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم الدعوى”، مبينا ان “المحكمة دققت الطلب وقررت الاستجابه له وذلك بقرار ولائي بايقاف اجراءات الصويت لحين حسم هذه الدعوى”.

وذكر الساموك، ان “المحكمة كلفت ثلاثة خبراء من الادلة الجنائية لكي يؤدوا خبرتهم في الدعوى لتقديم تقريرهم بخصوص الدعوى”، لافتا الى ان “المحكمة حلفت الخبراء اليمين القانونية”.

وأوضح، ان “وكلاء المدعي بينوا ان الخبرة المطلوبة هي احتساب عدد النواب الحاضرين في الجلسة واحتساب عدد الاصوات التي حصل عليها المدعي في تلك الجلسة بالإضافة الى مدة احتساب الاصوات مقارنة مع حركة الكاميرا وهل قام مقرري الجلسة بتبليغ الرئاسة بعدد الاصوات ام يقوموا بذلك”.

وتابع، ان “الدعوى اجلت الى يوم 4 /3 /2019 لمنح للخبراء الوقت لتقديم تقريرهم الى المحكمة على ان يقدموا الخبره قبل الموعد بيوم في الاقل”.

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