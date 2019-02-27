العثور على طفل بعمر يومين مرمي على الطريق شمالي كركوك

2019/02/27 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أفاد مصدر امني، بالعثور على طفل بعمر يومين مرمي على الطريق شمالي كركوك.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “قوة امنية من شرطة رحیم اوه عثرت، صباح الیوم، علی طفل مولود جدید بعمر يومين علی طریق الحولي بین منطقتي رحیم اوه و شوراو شمالي مدینة كركوك”.وأشار الى “نقل الطفل لمستشفی زادي التعلیمي، […]

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