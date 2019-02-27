الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تبحث توزيع الطاقة وخدمات الطرق والتعيينات

2019/02/27 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقدت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات اجتماعها الثاني من الدورة الثالثة، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور المحافظين واعضاء مجالس المحافظات ووزيري المالية والاعمار والاسكان وعدد من المدراء العامين والمستشارين.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحث الاجتماع جدول اعماله الذي يشمل العديد من […]

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