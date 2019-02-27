الاستخبارات العراقية تعلن القبض على مجموعة من عناصر أمن

2019/02/27 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على مجموعة تابعة لجهاز أمن تنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تعمل على جمع المعلومات عن القطعات الأمنية والمواطنين المتعاونين معها.

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