زعيم كوريا الشمالية يعرب عن أمله بالخروج من لقائه ترامب بنتيجة ترضي الجميع

2019/02/27 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، عن ثقته بنجاح اللقاء الذي يجمعه بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بالتوصل إلى نتائج "رائعة".

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