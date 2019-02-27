طيران الإمارات تلغي رحلاتها الجوية لباكستان وأفغانستان

2019/02/27 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت متحدثة باسم شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الشركة ألغت جميع الرحلات الجوية لباكستان وأفغانستان اليوم وغدا؛ بسبب إغلاق المجال الجوي في البلدين، حسبما قالت الشركة.

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