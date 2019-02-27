السفير الروسي يكشف حجم الاستثمارات في العراق

2019/02/27 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن السفير الروسي في بغداد، مكسيم مكسيموف، أن الاستثمارات الروسية في قطاع النفط والغاز العراقي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أميركي، وأن الشركات الروسية تخطط لزيادة هذه الاستثمارات.

وقال السفير لسبوتنيك ان "مجموع الاستثمارات الروسية في قطاع النفط والغاز العراقي تزيد عن 10 مليارات دولار أميركي، وبحسب علمي أن الشركات الروسية لا تنوي التوقف عند هذا الحجم من الاستثمارات".

وأشار السفير الى ان شركة لوك أويل تنفذ مشروع حقل "القرنة الغربية 2"، والذي بدأ استخراج النفط منه في آذار 2014 (400 برميل يوميا) وشركة لوك أويل مستمرة في تنفيذ مشروع "بلوك 10" في العراق.

وأضاف مكسيموف ان "شركة غاز بروم نفط أيضا تشارك في تنفيذ مشروع "بدرة" في محافظة واسط".

وأوضح مكسيموف أن "الشركات الروسية في مخططاتها المستقبلية تدرس إمكانية مشاركتها كمشغل في تطوير الحقول الهيدروكربونية الأخرى".

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