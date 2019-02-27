الإسترليني أعلى 1.33 دولار لأول مرة في 7 أشهر

2019/02/27 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حصدت العملة البريطانية مكاسب قوية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليكسر الإسترليني حاجز 1.33 دولار لأول مرة منذ 7 أشهر.





وتلقى الإسترليني الدعم من تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي والتي كشفت عن تعهدها بمنح البرلمان الفرصة لتمديد الموعد النهائي المقرر لتنفيذ عملية البريكست في حالة لم تحظى الصفقة التي ستتوصل لها مع الاتحاد الأوروبي قبول مجلس العموم.





وتسعى ماي إلى تقديم صفقة جديدة بشأن تنظيم العلاقة بين المملكة المتحدة والكتلة بعد مغادرة عضوية الاتحاد الأوروبي، كي يقوم البرلمان البريطاني بالتصويت عليها قبل الموعد المحدد للبريكست.





ومن المقرر أن تنفذ المملكة المتحدة عملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، وسط ارتفاع احتمالات تأجيل الموعد لحين الاتفاق على صفقة لتنظيم العلاقات التجارية.





ويبقي الجنيه الإسترليني على الزخْم مع تراجع احتمالية تنفيذ البريكست غير المنظم، لتتجه العملة البريطانية إلى تسجيل الصعود اليومي الخامس على التوالي.





وبحلول الساعة 11:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد عن 0.4% ليصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3308 دولار.





وتجاوز الإسترليني مستوى 1.33 دولار اليوم للمرة الأولى منذ أواخر يوليو الماضي كما وصلت مكاسب آخر جلستين إلى 1.5%.





وخلال نفس الفترة، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بأكثر من 0.3% لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8567 إسترليني.





وبلغت مكاسب الجنيه الإسترليني منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو 4.16% أمام الدولار و4.86% مقابل اليورو.





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