2019/02/27 | 15:24

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس عباس يعزي ضحايا الحريق في محطة القطارات بالقاهرة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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