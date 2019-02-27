بنزيما ورقة رابحة في دفاتر سولاري أمام برشلونة

2019/02/27 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما صار المهاجم الفرنسي اللاعب رقم واحد في رحلة بحث النادي الملكي عن لقب الليغا والدفاع عن لقب أمجد الكؤوس الأوروبية.

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