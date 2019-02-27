2019/02/27 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية ،الأربعاء، في عملية عسكرية على عددا من مواقع العدوان السعودي في البيضاء.وقال مصدر عسكري أن “الجيش واللجان نفذا عملية عسكرية على مواقع وتباب يتمركز فيها المسلحون في قانية في محافظة البيضاء”، مضيفا أنه “تم خلال العملية السيطرة على عدد من المواقع بينها تبتين واغتنام اسلحة متنوعة ومقتل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تسيطر على عدة مواقع للعدوان السعودي في البيضاء alansaar.

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