2019/02/27 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الولايات المتحدة تعمل على التدخل العسكري في فنزويلا.وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيريه الصيني، وانغ يي، والهندية، سوشما سواراج، في مدينة ووتشنغ بمقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية، إن “روسيا تعمل مع الدول الأخرى على تجنيب فنزويلا التدخل العسكري”.وأضاف: “نحن نعمل مع باقي الدول، التي هي قلقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تؤكد رفضها لمحاولات أمريكا للتدخل عسكريًا في فنزويلا alansaar.

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