مصر ترد رداً

2019/02/27 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا، شديد اللهجة، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هاجم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقمة العربية

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