بالصور.. العثور على 8 أطنان من مادة السيفور في سوريا

2019/02/27 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة "سانا" بأن الجهات المختصة عثرت على 8 أطنان من مادة الـ"سيفور" شديدة الإنفجار من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.وعثرت الجهات المختصة

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