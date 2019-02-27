مجلس النواب يقدم مقترحا لرئيس الوزراء يوفر 20 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا

2019/02/27 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئاسة البرلمان، الأربعاء، تقديم مقترحا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي من شأنه توفير أكثر من 20 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي في بيان، إن "الكعبي ترأس اليوم، اجتماعا مع تجمع النخب والكفاءات العراقية الذي ضم عدد من اصحاب الشهادات العليا بحضور عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب والمستشارين".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش مجموعة التحديات والمعوقات المتعلقة بحملة الشهادات الأولية والعليا، أبرزها موضوع تخصيص الدرجات الوظيفية".

وتابع، بحسب البيان، تقديمه مقترح لـرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من شأنه توفير أكثر من 20 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات الاولية والعليا”.

وطالب نائب رئيس البرلمان، الوزارات كافة سيما التعليم العالي بجامعاتها الحكومية والأهلية باستيعاب أكبر عدد ممكن من اصحاب الشهادات وانهاء معاناتهم التي امتدت لسنوات سابقة".

وأشار إلى، ان "ضرورة تواجدهم داخل المؤسسات والاستفادة من الخبرات والإمكانيات والطاقات الشبابية الموجودة في ادارة الدولة العراقية".



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