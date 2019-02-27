القانونية النيابية: قانون سحب القوات الأميركية ملزم للحكومة في حال تمريره

2019/02/27 | 15:25

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بغداد : سومر نيوز

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن جميع التشريعات النيابية هي ملزمة للحكومة دون اي ...

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