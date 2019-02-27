2019/02/27 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحقوق محفوظة ولا يجوز النقل جزئيا أو كلياً من وكالة الصحافة العراقية (عراق برس)، من دون الإشارة إلى المصدر، ولا تتحمل هذه الوكالة المسؤولية القانونية والمعنوية عن إعادة نشر موادها في مواقع أخرى، وتعتمد المعايير القانونية الدولية في صيانة الحقوق وملاحقة من يتعدى عليها

جميع الحقوق محفوظة – عراق برس © 2014

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات قاسية بالجملة للاعبي المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات قاسية بالجملة للاعبي المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).