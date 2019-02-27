بعد توصيات اللجنة.. اتحاد الكرة يصادق على عقوبات تطال علي عدنان وحصني

2019/02/27 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق الاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات اللجنة المشكلة بتقصي

الحقائق حول مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا.

وكانت توصيات اللجنة، كالآتي:1- معاقبة اللاعبين علي فائز ووليد سالم لمدة سنة واحدة من اللعب مع

المنتخبات الوطنية.2- حرمان الاعلامي عمر رياض لمدة سنة من مرافقة الوفود

الرياضية.3- معاقبة اللاعب علي عدنان لمدة 6 اشهر من اللعب مع المنتخب الوطني

للتاثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين.4- معاقبة اللاعب علي حصني من تمثيل المنتخب الوطني لمدة 4

أشهر. 5- توجيه انذار نهائي للاعبين محمد حميد وصفاء هادي بسبب اجراء

لقاءات صحفية دون علم الوفد الاعلامي.6- منع تواجد السماسرة في مقرات المنتخب الوطني.7- اعادة النظر برابطة مشجعي بالمنتخب الوطني واجراء انتخابات بأسرع

وقت. 8- تشذيب اي وفد مستقبلاً وزيادة عدد الاداريين.9- اصدار لائحة جديدة للوفود الرياضية ومنها اقامة اللاعبين في طابق

واحد. 10- ضرورة ابتعاد الوفود الاعلامية عن التشهير بلاعبي المنتخبات

الوطنية.

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