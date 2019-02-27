2019/02/27 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اتحاد كرة القدم يصادق على توصيات لجنة تقصي الحقائق

27/02/2019 15:15:00 PM |

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واع / بغداد / م .ا

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ، الاربعاء ، عن مصادقته توصيات اللجنة المشكلة بتقصي الحقائق حول مشاركة المنتخب الوطني في بطولة اسيا.

وذكر بيان للاتحاد تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان التوصيات جاءت كالتالي:

- معاقبة اللاعبين علي فائز ووليد سالم لمدة سنة واحدة من اللعب مع المنتخبات الوطنية.

- حرمان الاعلامي عمر رياض لمدة سنة من مرافقة الوفود الرياضية.

-معاقبة اللاعب علي عدنان لمدة 6 اشهر من اللعب مع المنتخب الوطني للتاثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين.

-معاقبة اللاعب علي حصني من تمثيل المنتخب الوطني لمدة 4 اشهر.

-توجيه انذار نهائي للاعبين محمد حميد وصفاء هادي بسبب اجراء لقاءات صحفية دون علم الوفد الاعلامي.

-منع تواجد السماسرة في مقرات المنتخب الوطني.

-اعادة النظر برابطة مشجعي بالمنتخب الوطني واجراء انتخابات باسرع وقت.

-تشذيب اي وفد مستقبلاً وزيادة عدد الاداريين.

-اصدار لائحة جديدة للوفود الرياضية ومنها اقامة اللاعبين في طابق واحد.

- ضرورة ابتعاد الوفود الاعلامية عن التشهير بلاعبي المنتخبات الوطنية.

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