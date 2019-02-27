2019/02/27 | 15:29

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قحطان جثير مدرباً لمنتخب الشباب وحسن كمال للاشبال

يتبع ........

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالتسيب الذي رافق وفد منتخب العراق بالآسيوية عدنان لفتة، الاربعاء، عن السبب الحقيقي الذي دفع رئيس اللجنة قاسم لزام الى عدم التوقيع على التوصيات.

وقال لفتة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ما

بغداد اليوم-بغداد

اعلنت الهيأة الادارية لنادي نفط الوسط، الاربعاء، انهاء خدمات كل من، مساعد المدرب منتظر ناصر حسين وحارس مرمى الصالات محمد نور نعمه ومصور النادي مرتضى ضياء بشير، بسبب احداث الشغب التي رافقت مباراة الفريق امام نادي الشرطة

بغداد اليوم - بغداد

ذكر مصدر مقرب من اتحاد الكرة، الاربعاء، أن عضوين في اتحاد الكرة غادرا الاجتماع الدوري للاتحاد بسبب خلاف جرى حول تسمية مدربي المنتخبات الوطنية للفئات العمرية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "العضوين مالح مهدي وكا

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