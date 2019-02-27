الجيش السوري يقتل ويصيب عدداً من الإرهابيين ويدمّر أوكارهم في ريف حماة الشمالي

2019/02/27 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… تمكن الجيش السوري, من قتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم في ريف حماة الشمالي.وذكرت وكالة أنباء “سانا” السورية في خبر أطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إن “وحدة من الجيش وجهت ضربات مكثفة على تحركات لمجموعات إرهابية على أطراف بلدتي حصرايا وكفر زيتا ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من أفرادها”.وأضافت […]

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