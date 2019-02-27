نائب عراقي يطالب بتشكيل خلية ازمة خاصة بشأن الجرائم ضد الايزيديين

2019/02/27 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد طالب رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي، امس الثلاثاء، بتشكيل خلية ازمة خاصة لايجاد حل للجرائم التي تتعرض لها الديانة الايزيدية.وذكر الصالحي في بيان حصلت “ايزيدي 24” على نسخة منه، انه “باسمي شخصيا وباسم تركمان العراق اتقدم بالصبر للعوائل الايزيدية لابشع عملية تعرضت لها النساء الايزيديات بالذبح على ايدي داعش الارهابية”.[…]

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