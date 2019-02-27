مجلس ذي قار يرجئ التصويت على نظامه الداخلي الى الاسبوع المقبل

2019/02/27 | 15:34

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شبكة اخبار الناصرية:

قرر مجلس محافظة ذي قار في اجتماعه الدوري اليوم تاجيل التصويت على نظامه الداخلي الى الاسبوع المقبل لاستكمال المشاورات بخصوصه .

وقال عضو المجلس مرتضى الإبراهيمي ، والذي تراس جلسة اليوم ، ان المجلس طرح نظامه الداخلي للمداولة وقرر بعد الاستماع لمداخلات الاعضاء تاجيل التصي

شبكة اخبار الناصرية:قرر مجلس محافظة ذي قار في اجتماعه الدوري اليوم تاجيل التصويت على نظامه الداخلي الى الاسبوع المقبل لاستكمال المشاورات بخصوصه .وقال عضو المجلس مرتضى الإبراهيمي ، والذي تراس جلسة اليوم ، ان المجلس طرح نظامه الداخلي للمداولة وقرر بعد الاستماع لمداخلات الاعضاء تاجيل التصيوت عليه لدراسته بشكل مستفيض.كما ارجأ المجلس مناقشة باقي التقارير الداخلية المتعلقة بلجان الصحة والامن والمتابعة والشباب لعدم حضور مدراء اللجان المعنية .يذكر ان النظام الداخلي للمجلس كان قد وضع في شهر تشرين الاول من العام الماضي غير انه لم يعرض على التصويت حتى الان .

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