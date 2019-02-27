برلماني كوردي إزيدي ينتقد

2019/02/27 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل انتقد نائب كوردي إزيدي في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، "الصمت الحكومي" إزاء العثور على رؤوس 50 جثة قيل إنها لمواطنات كورديات إيزيديات في سوريا، كن مختطفات لدى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".ودعا النائب الكوردي الإزيدي، صائب خدر، السلطات العراقية إلى "التحقيق مع معتقلي داعش الذين تسلّمتهم القوات العراقية من سوريا، بشأن مصير الإزيديات المتبقيات هناك".وقال خدر، في تصريح صحفي: "للأسف لم يصدر أي بيان أو توضيح من الحكومة العراقية بشأن العثور على رؤوس 50 جثة من المختطفات لدى داعش في سوريا".وتحدثت تقارير صحفية، في وقت سابق، عن عثور قوات بريطانية على رؤوس 50 جثة قيل إنها لنساء كورديات إزيديات خلال عمليات تنفذها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة وحدات حماية الشعب الكوردية في آخر جيب يتحصن فيه عناصر داعش شرقي سوريا، وذكرت التقارير أن التنظيم اختطف تلك النسوة من قضاء سنجار عام 2014.وطالب النائب الكوردي الإزيدي الحكومة العراقية بالتحقيق مع معتقلي داعش الذين تسلّمتهم قوات الجيش، قبل الإقدام على "أي عمليات تصفية أو إعدام بحقهم".وأشار إلى "أهمية معرفة مصير الإزيديات المتبقيات في سوريا، والتأكد من احتمالية وجود مقابر جماعية أخرى للإزيدين، وتوثيق اعترافاتهم بشأن ما جرى من إبادة".ولم يستبعد خدر في حديثه "احتمالية وجود إزيديين بين العناصر القادمة من سوريا، ممن انضموا إلى داعش أو كانوا مختطفين لديه".ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات العراقية، حول ما أورده النائب الكوردي الإزيدي في البرلمان العراقي.يذكر أن الجيش العراقي تسلّم حتى اليوم 330 من مواطنيه المنتمين لداعش في إطار اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكوردية، وبرعايةٍ أمريكية.

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