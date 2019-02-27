2019/02/27 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشفت كتلة الإصلاح والأعمار البرلمانية ،الأربعاء، عن أسباب عودة عصابات داعش الإجرامية إلى بعض المحافظات من جديد.وقال النائب عن الكتلة طلال الزوبعي ان “ظهور داعش بهذه الفترة دليل على ان هنالك خلافات سياسية قوية ووضع إدارة الملف بأيادي بعض الجهات غير الأمينة لأمن المحافظات مما أدى إلى وصول الحال لهذا وظهور داعش من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوبعي: هذه الأسباب أدت إلى عودة عصابات داعش إلى بعض المحافظات من جديد alansaar.

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