2019/02/27 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلن نائب مدير عام شركة “روس تيخ” الروسية لشؤون التعاون الدولي، فيكتور كلادوف، أن منظومة “بانتسير” البحرية الجديدة للدفاع الجوي سيكون لها مستقبل كبير في سوق الأسلحة العالمية.وقال كلادوف، أن “النموذج الجديد من هذه المنظومة لفت اهتمام الكثير من بلدان الشرق الأوسط”، لافتًا إلى أن “الحديث عن توقيع اتفاقيات بهذا الخصوص سابق لأوانه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة روسية: منظومة “بانتسير” البحرية الجديدة الجوي سيكون لها مستقبل كبير في سوق الأسلحة العالمية alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة روسية: منظومة “بانتسير” البحرية الجديدة الجوي سيكون لها مستقبل كبير في سوق الأسلحة العالمية) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة روسية: منظومة “بانتسير” البحرية الجديدة الجوي سيكون لها مستقبل كبير في سوق الأسلحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).