لماذا هذا الصمت تجاه إبادة الإيزيديين؟

2019/02/27 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرمد سرهاد تحسين بك ما يمر بهِ الإيزيديين من مآساة ومجازر دليل على إستمرار الإبادة الجماعية بحقهم، وللأسف رغم هول ما يتعرضون له يقابله صمت الحكومات والأحزاب والمجتمع الدولي، والإعلام الذي يدعي الإستقلالية! أكاد أتفاجئ كل يوم، بهذا التهميش والإهمال المتعمد من قبل جل من حولنا، والذين يقلبون الدنيا رأساً على عقب إثر فقدانهم لدجاجاتهم! […]

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