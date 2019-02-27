أمير سعودي بارز يفجر مفاجأة بشأن

2019/02/27 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر أمير سعودي بارز مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن "عرض خطير من زعيم عربي لقلب نظام الحكم" في الخليج.

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