انطلاق قمة ترامب وكيم في عاصمة فيتنام

2019/02/27 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انطلقت قمة فيتنام والتي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الأربعاء.





وتعتبر هذه القمة هي الثانية من نوعها التي تجمع ترامب وكيم بعد لقاء سنغافورة في منتصف العام الماضي وكان بمثابة حدث تاريخي.





وقام رئيس الولايات المتحدة وزعيم كوريا الشمالية بمصافحة ابالأيدي قبل عقد جلسة محادثات رفيعة المستوى.





وتهدف هذه القمة التي تعقد داخل العاصمة الفيتنامية "هانوي" إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه إلزام كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامج أسلحتها النووية.





وكان ترامب وكيم وصلا إلى فيتنام أمس الثلاثاء، استعداداً لبدء قمتهما اليوم.





ووعد الرئيس الأمريكي في أول حديث له مع كيم في هانوي، كوريا الشمالية بمستقبل جيد لبلاده.





من جانب آخر، قال كيم: "لقد كنا قادرين على التغلب على كافة العقبات".





وأضاف أن قمته الثانية مع ترامب بفضل "قرار سياسي شجاع" من قبل الرئيس الأمريكي.





وبحسب البيت الأبيض، فإنه من المقرر أن يعقب الاجتماع الذي يجمع ترامب وكيم حفل عشاء يضم المساعدين من كلا البلدين كذلك.





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