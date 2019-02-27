المركزي الألماني يواصل زيادة مخصصات المخاطر للعام الثالث

2019/02/27 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أرباح البنك المركزي في ألمانيا خلال العام الماضي، كما رفع مخصصاته للمخاطر العامة للعام الثالث على التوالي في 2018.





وكشف بيان البنك الصادر اليوم الأربعاء، أن "بوندسبنك" سجل أرباحاً قيمتها 2.5 مليار يورو في العام الماضي، مقابل مستوى ملياري يورو في 2017.





وأضاف البيان أنه قام بتحويل الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة 2.4 مليار يورو في 2018 إلى وزارة المالية، مقابل مستوى 1.9 مليار يورو المُسجلة في العام السابق له.





وأوضح بيان البنك أنه رفع من حجم المخصصات المالية للمخاطر العامة للعام الثالث على التوالي في 2018 بمقدار 1.47 مليار يورو ليصل الإجمالي إلى مستوى 17.9 مليار يورو.





وصرح رئيس البنك المركزي لدى أكبر اقتصاد أوروبي أن مخصصات المخاطر العامة تستخدم للتحوط ضد مخاطر معدل الصرف ولكن نتيجة للتدابير السياسة النقدية غير التقليدية فإنها أيضاً تُستخدم ضد عمليات التخلف عن السداد ومخاطر معدلات الفائدة.





وفيما يتعلق بإجمالي الأصول التي بحوزة البنك، فذكر البيان أنها نمت بنحو 114 مليار يورو في العام الماضي نحو مستوى قياسي جديد تجاوز 1.8 تريليون يورو.





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