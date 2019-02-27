ترامب يشكر

2019/02/27 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر لشركة السيارات "فيات كرايسلر" بعد إعلانها توفير ما يزيد على 6 آلاف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة.





وكانت شركة "فيات كرايسلر" أعلنت أمس عزمها ضخ مبلغ 4.5 مليار دولار في هيئة استثمارات في ميتشجان وبناء أول مصنع تجميع في ديترويت منذ نحول ثلاثة عقود.





وشددت الشركة على أن استثماراتها في ميتشجان هي جزء من استراتيجية لتوسع علاماتها التجارية من سيارات شاحنات "رام" و"وسيارات جيب "إس.يو.في".





وفي تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ترامب إن "فيات كرايسلر" ستضيف 6500 وظيفة جديدة في ميتشجان "منطقة ديترويت".





وأضاف الرئيس الأمريكي أن ذلك سيضاعف من القوة العاملة كجزء من الاستثمارات المقدرة بـ4.5 مليار دولار.





وتابع ترامب: "شكراً فيات كرايسلر سيعودون مجدداً للولايات المتحدة حيث تتوفر الأعمال".





وكان ترامب شكل ضغطاً على شركات السيارات ليلزمها بضرورة نقل أعمالها داخل الولايات المتحدة.





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