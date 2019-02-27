النزاهة تعيد أرض في بابل إلى الدولة بيعت بـ 10% من قيمتها الحقيقية

2019/02/27 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن هيأة النزاهة، تمكُّنها من إعادة ملكيَّة قطعة أرض تقع في مركز محافظة بابل إلى ملكية مديريَّة بلديَّات المحافظة، بعد أن تمَّ بيعها بمبلغٍ تصل نسبته إلى 10% فقط من قيمتها الحقيقية.

وأشارت دائرة التحقيقات في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة إعادة القطعة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى “ورود معلوماتٍ تفيد بتسجيل القطعة الواقعة في مدينة الحلة البالغة مساحتها (1100 م2) باسم إحدى المواطنات لإنشاء دار حضانة”.

ولفتت الى “قيام ملاكات مكتب تحقيق بابل التابع للهيأة بضبط أوليات عملية البيع كافة المتمثلة بأصل محاضر تقدير سعر القطعة، وكتاب ديوان المحافظة – مكتب المحافظ، وكتاب بلدية الحلة، ومذكرة تقدير اللجنة الأولى، ونسخة من معاملة القطعة؛ كون الأصل مرسلاً إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات”.

وأوضح البيان، ان “الإجراءات التحقيقية قادت إلى إعادة تسجيل قطعة الأرض باسم بلدية الحلة بعد قيام ديوان محافظة بابل ببيعها بمبلغ (165,000,000) مليون دينارٍ؛ إذ إن هذا المبلغ أقلُّ من القيمة الحقيقية للأرض، التي تصل إلى (1,650,000,000) مليار دينار، فضلاً عن مصادرة أكثر من أربعين مليون دينارٍ تشكل 25% من قيمة بيع القطعة إلى خزينة الدولة ، حسب ضوابط وتعليمات القرار (251 لسنة 1986)”.

جدير بالذكر أن الهيأة أعلنت الشهر الماضي عن تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق بابل من إعادة عقار بقيمة (7,000,000,000) مليارات دينارٍ، وإحباط محاولةٍ للاستحواذ على أرض تزيد قيمتها على أربعة مليارات دينارٍالى ملكية الدولة.

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