انطلاق قمة الرئيس الأمريكي مع نظيره الكوري الشمالي في فيتنام

2019/02/27 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

انطلقت في العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الاربعاء، قمة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الكوري الشمالي كيم جون أونغ.

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