2019/02/27 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقالة وزير النقل المصري بعد حادث قطار محطة مصر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة وزير النقل المصري بعد حادث قطار محطة مصر) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة وزير النقل المصري بعد حادث قطار محطة مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).