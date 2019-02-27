تصعيد خطير ينذر بحرب تخشاها المنطقة بالكامل... تاريخ صراع الهند وباكستان من البداية

2019/02/27 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت بريطانيا تعتبر الهند درة تاجها الإمبراطوري، لكنها في أعقاب الحرب العالمية الثانية قررت على عجلٍ منح الهند استقلالها بعد فترة استعمار بدأت مع أواخر القرن التاسع عشر، كما وافقت على طلبات بعض المسلمين بإنشاء دولة مستقلة للمسلمين الهنود.

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