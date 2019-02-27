بدء توافد قادة وممثلي الكتل الى قصر السلام لحضور الاجتماع التشاوري

2019/02/27 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ قادة وممثلو الكتل السياسية بالتوافد الى قصر السلام لحضور الاجتماع الوطني التشاوري برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح.وقد وصل كل من سليم الجبوري و هوشيار زيباري وميسون الدملوجي وعبد الله الزيدي وكوسرت رسول الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ومحمود المشهداني وارشد الصالحي وحنين القدو، اضافة الى ممثل الهيئة السياسية لتحالف سائرون رافع عبد الجبار […]

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