نائب عن الاصلاح يوضح اسباب عودة تنظيم

2019/02/27 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضح النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية طلال الزوبعي، الاربعاء، اسباب عودة تنظيم "داعش" من جديد، فيما شدد على ان تحالف الاصلاح مطالب بوضع خطة لمعالجة هذا الوضع الخطير ووضع الشخصيات المناسبة بالاماكن المناسبة.وقال الزوبعي ، انه "وبحسب متابعة الاحداث التي حصلت بالمراحل السابقة فهي دائما مقرونة بالاحداث السياسية والعلاقات مع البلدان ودول الجوار والمحيط الدولي"، مبينا ان "ظهور داعش بهذه الفترة دليل على ان هنالك خلافات سياسية قوية ووضع ادارة الملف بايادي بعض الجهات غير الامينة لامن المحافظات ادى الى وصول الحال لهذا وظهور داعش من جديد".

واضاف الزوبعي ان "عدم وجود خطة للاعمار والنهوض بهذه المناطق او الدفاع بعجلة تقدم في بعض المحافظات من خلال ايجاد فرص للشباب والعاطلين عن العمل هي جميعا مؤشر لوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات السياسية ووضع الحلول المناسبة للمضي معا في تشكيل حكومات محلية حقيقية وليست حكومات هدفها سرقة المال العام وابتزاز المواطنين".وتابع ان "اغلب المحافظين مشغولين بالنهب والسرقات بشكل علني وهذه الظاهرة تنعكس على امن محافظاتهم ومن ثم لاتوجد حلول حقيقية لهذه المناطق من الناحية الامنية والاقتصادية"، مشددا على ان "جميع تلك المعطيات هي مؤشرات سلبية يجب معالجتها بالشكل الامثل".واكد ان "الاحداث تجري بتسارع سواء من ناحية الاتفاقية الامنية مع امريكا او تهديد بعض دول الجوار، بالتالي فان هنالك رغبة لان يكون العراق ساحة للصراعات وتحويل المعركة الى اراضينا ولا يمكننا ان نرضى بهذه السياسات"، مشددا على ان "تحالف الاصلاح مطالب بوضع خطة لمعالجة هذا الوضع الخطير ووضع الشخصيات المناسبة في هذه المحافظات بالمكان المناسب لمراقبة الجهات الامنية والمحافظين ومجالسها المحلية كي لايكون هنالك ساحة مفتوحة لسرقة المال العام بما ينعكس سلبا على ابناء تلك المحافظات".ولفت الزوبعي الى ان "كتلة الاصلاح عازمة على وضع حلول جذرية وواقعية لجميع مشاكل المحافظات العراقية من النواحي الامنية والسياسية والاقتصادية للنهوض من جديد كي يكون البلد امن ولن نسمح لاي تدخلات خارجية او ان يكون البلد محطة صراع بين المحاور المتصارعة بالمنطقة والعالم".يذكر ان تنظيم "داعش" قام خلال الفترة الاخيرة بتنفيذ عمليات خطف وقتل بحق مدنيين خلال جمعهم الكمأ في صحراء الانبار، كما اعدم خمسة صيادين اسماك من ابناء محافظة النجف قرب بحيرة الثرثار شمالي الانبار.

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