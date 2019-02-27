مصرع وزير السياحة والطيران المدني النيبالي في تحطم مروحية

2019/02/27 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة مروحية تقل وزير الثقافة والسياحة والطيران المدني رابيندرا أديكاري، قرب باثابارا في منطقة تابليجونج، على بعد 300 كلم عن العاصمة كاتماندو قرب حدود الهند.

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