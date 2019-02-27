2019/02/27 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اتحاد الكرة يحسم تسمية مدربي منتخبات الأشبال والشباب

27/02/2019 15:42:00 PM |

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واع / بغداد / م .ا

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، عن حسم تسمية مدربي منتخبات الأشبال والشباب، فيما أرجأ تسمية مدرب الناشئين.

وذكر مصدر في الاتحاد لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن اتحاد الكرة، استأنف جلسته وحسم تسمية مدربي منتخبات الشباب والأشبال، فيما أرجأ تسمية مدرب الناشئين.

وأوضح أن الاتحاد قرر تسمية حسن كمال مدرباً لمنتخب الأشبال وقحطان جثير للشباب.

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