فرنسا تدعو لأقصى درجات الشفافية في انتخابات الجزائر

2019/02/27 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت فرنسا، اليوم الأربعاء، إلى "الشفافية الكاملة" فيما يتعلق بالانتخابات الجزائرية المزمعة، وعبرت عن أملها في إجراء الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة.

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