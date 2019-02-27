كيف تغلي الماء خلال ثانية واحدة (فيديو)

2019/02/27 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم سيدور الحديث عن علاقة حالة المادة بالضغط الجوي ودرجة الحرارة، وستجد في نهاية المقالة تجربة فريدة من نوعها ستفاجئك بكل تأكيد.

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